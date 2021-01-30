Англия

Чемпионы Англии не оставляют попыток заполнить брешь в обороне.

В распоряжение ресурса ESPN поступила информация о том, что центральный защитник Нью-Йорк Ред Буллз Аарон Лонг привлек внимание английского Ливерпуля.

"Красные" рассматривают опцию арендного соглашения с данным исполнителем, который будет призван заменить травмированных Джо Гомеса, Вирджила Ван Дейка и Жоэля Матипа в центре обороны.

Стоит отметить, что наставник действующих чемпионов Англии Юрген Клопп в своем интервью после успешного поединка против Тоттенхэма (3:1) сказал, что будет стремиться подыскать нового игрока на проблемную позицию до закрытия зимнего трансферного окна: "Если у вас есть центральный защитник, доступный по разумной цене, и обладающий нужными нам качествами, то отправьте мне сообщение", приводит его слова BT Sport.

Как сообщает источник, клуб отказался официально комментировать данные слухи, а американская команда, по состоянию на данный момент, не получала никаких предложений относительно их футболиста.

Аарон Лонг в прошлом сезоне МЛС провел 17 (1420 минут) матчей за команду из Нью-Йорка, оформив 2 забитых мяча. Его текущая трансферная стоимость, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 3,5 млн евро.

Напомним, что трансферное окно в АПЛ закроется вечером в понедельник, 1 февраля.

Ливерпуль в эти выходные сразится с лондонским Вест Хэмом на поле соперников. Игра начнется 31 января, в 18:30 по киевскому времени.