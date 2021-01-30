Англия

Наставник Ливерпуля прокомментировал ситуацию с защитником.

Защитник Ливерпуля Джо Гомес не играл с тех пор, как повредил колено в ноябре прошлого года. и наставник "красных" Юрген Клопп признал, что он все еще далек от возвращения в строй.

"Гомес далек от возвращения. Он ходит, выглядит совершенно нормально, но он не может пока тренироваться на поле, бегать и пока он только занимается в спортзале. Это действительно серьезная травма.

Будет ли он доступен в этом сезоне? Когда заканчивается сезон, в мае? По крайней мере, я бы сказал, что он должен восстановиться к этому времени. Я был бы очень удивлен, если бы он вернулся на поле в нынешнем сезоне", — приводит слова Клоппа Goal.com.

В настоящее время Ливерпуль ведет активные поиски среди игроков линии обороны, чтобы смягчить кризис в защитной линии. Одним из вариантов "красных" является защитник Нью-Йорк Ред Буллс Аарон Лонг.