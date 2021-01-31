Англия

Турецкий нападающий продолжит карьеру в Турции.

Нападающий Эвертона Дженк Тосун в ближайшее время станет игроком Бешикташа, сообщает Sky Sports.

По информации источника, сегодня 29-летний турецкий форвард прибудет в Стамбул и подпишет арендное соглашение с "черными орлами". Игрок будет отдан в аренду до конца нынешнего сезона.

Напомним, что Тосун уже выступал в Бешикташе на протяжении четырех сезонов, после чего в 2018 году перебрался в Эвертон.

В нынешнем сезоне Тосун провел семь поединков в составе "ирисок", в которых забил один гол в Кубке Англии.