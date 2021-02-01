Англия

Египтянин негативно относится в системе видеоповторов.

Ливерпуль одержал уверенную победу над Вест Хэмом в поединке 21-го тура английской Премьер-лиги со счетом 3:1. После матч нападающий мерсисайдцев Мохаммед Салах, оформивший дубль в ворота "молотобойцев", высказался о своем отношении к системе VAR.

"Мне не нравится VAR. Я считаю, что это убивает радость, которую мы все получаем от футбола. В некоторых странах это заставляет нападающего сомневаться после забитого мяча".

"Я не хочу получить какой-то штраф за свои слова, но VAR мне не нравится. Это мое мнение", — заявил Салах в комментарии для Sky Sports.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Вест Хэм — Ливерпуль вы можете на Football.ua.