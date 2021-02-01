Лондонский Тоттенхэм продолжает испытывать проблемы с достижением результатов.
Жозе Моуриньо, Getty Images
01 февраля 2021, 07:25
В гостевом поединке против Брайтона в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги лондонский Тоттенхэм основал очередную серию из матчей без набранных очков, минимально уступив "чайкам" (0:1) в результате раннего года Леонардо Троссарда.
Брайтон — Тоттенхэм 1:0 Видео гола и обзор матча
Помимо очередного негативного результата, который рискуем получить последствия для "шпор" в турнирной таблице, репутационные потери понес также и их наставник Жозе Моуриньо.
Так, статистический портал Opta сообщает, что Брайтон стал первой командой в тренерской карьере португальца, которой он проиграл три последовательные гостевые игры.
Два подобных матча пришлись на его эпоху работы в составе Тоттенхэма (0:3 и 0:1), а в одном из своих последних матчей в качестве Манчестер Юнайтед Жозе уступил с результативным счетом 2:3.
Попытаться исправить ситуацию португальский специалист сможет в ближайшем домашнем матче его команды против лондонского Челси, который состоится 4-го февраля.