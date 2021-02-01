Англия

Игрок будет ждать своего шанса.

Полузащитник МЮ Донни ван де Беек не покинет клуб в зимнее трансферное окно.

По информации журналиста Фабрицио Романо, руководство и тренерский штаб "красных дьяволов" даже и не думали отдавать в аренду или продавать футболиста.

Вероятность того, что хавбек останется, оценена в 100%. А это значит, что свой шанс закрепиться в основном составе клуба он получит.

В текущем сезоне на счету ван де Беека всего 11 игр за Юнайтед в АПЛ, в которых он сумел отметиться одним забитым голом.

Ранее сообщалось, что на ван де Беека претендует туринский Ювентус.

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