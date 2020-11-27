Туринцы рассматривают возможность усилиться игроком Манчестер Юнайтед.
Донни Ван де Беек, Getty images
27 ноября 2020, 11:19
Туринский Ювентус может взять в аренду полузащитника Манчестер Юнайтед Донни Ван де Бека, сообщает Calciomercato.
По информации источника, итальянский клуб следит за выступлениями 23-летнего нидерландского игрока в Манчестере и может арендовать футболиста в ближайшее трансферное окно.
Ювентус рассматривает аренду с правом выкупа за 35 млн евро или обмен игрока на одного из своих футболистов.
Ван де Бек переехал на Олд Трафорд прошедшим летом, однако получает в составе "красных дьяволов" мало игрового времени.
Молодой полузащитник провел шесть матчей в АПЛ, но ни разу не вышел на поле в стартовом составе, отыграв всего 12% возможных игровых минут.
В Лиге чемпионов Ван Де Беек играл больше, и даже появлялся в основе в трех поединках, но количество игровой практики на Олд Трафорд все равно не удовлетворяет игрока.
Контракт футболиста с Манчестер Юнайтед действует до лета 2025 года.
Ранее Донни Ван де Беек заявлял, что хотел бы получать больше игрового времени.