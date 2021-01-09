Наставник "красных дьяволов" подтвердил, что голландец сыграет против Уотфорда в кубковом поединке.
Донни ван де Беек, Getty Images
09 января 2021, 12:28
Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер рассказал о хавбеке клуба Донни ван де Бееке.
"Часто бывают случаи, когда профессиональным футболистам нужно время для адаптации. У нас в клубе есть подобные примеры и в других клубах они тоже есть.
Я думаю, что иногда нужно немного времени. Конечно, люди, которым Донни небезразличен, не будут молчать, они желают ему лучшего.
Ван де Беек сыграет против Уотфорда в субботу. Это будет еще одним шансом для него.Мы говорили с ним и я снова дал ему понять, насколько мы его ценим", – приводит слова Солскьяера Sky Sport.
Ранее наставник "красных дьяволов" заявлял, что время ван де Беека еще придет.