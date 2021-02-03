Англия

"Святые" беспощадно биты на Олд Траффорд.

Главный тренер Саутгемптона Ральф Хазнеюттль прокомментировал разгромное поражение от Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд (0:9).

"Поздравляю Манчестер Юнайтед. Они нас полностью переиграли и не прекращали забивать. У нас было удаление, а красная после трех минут в матче с таким соперником...

Что касается первой красной, то молодой пацан совершил очень глупый фол. Он разрушил нашу команду. Вторая красная меня больше разочаровала. Бендарек не пытался убить Мартиаля. Но действия судьи я комментировать не хочу. В прошлом туре он был на VAR и также отметился".

"Я хотел дать дебютировать нескольким молодым игрокам в таком матче. Но когда увидел, что происходит, то снял их с игры. Счет 9:0 — не лучший для дебюта. Во втором тайме мы делали все, чтобы не пропустить больше, но когда нас осталось девять, то им стало очень просто забивать.

Могу сказать, что это было кошмарно. Мы выстояли после 9:0 от Лестера, и повторим это сейчас. Тогда я был уверен, что больше такого не произойдет, но сейчас это просто нужно принять", — цитирует коуча BBC.

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