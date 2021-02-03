Англия

Смотрите обзор игры "красных дьяволов" против "святых".

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд поиздевался над Саутгемптоном (9:0).

После удаления в первом тайме у гостей, Юнайтед четырежды поразил их ворота. Еще пять голов забили во второй половине игры.

Вашему вниманию видео голов и обзор противостояния:

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 9:0

Голы: Ван-Биссака, 18, Рашфорд, 25, Беднарек, 34( в свои ворота), Кавани, 39, Мартиаль, 69, 90, Мактоминей, 71, Фернандеш, 88 (с пенальти), Джеймс, 90+3

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Мактоминей, Фред — Гринвуд, Бруну Фернандеш, Рашфорд — Кавани

Саутгемптон: Маккарти — Рэмси, Беднарек, Стивенс, Бертранд — Армстронг, Уорд-Праус, Янкевиц, Дженепо — Адамс, Ингс

Предупреждения: Магуайр, ван де Беек — Рэмси, Стивенс, Армстронг

Удаление: Янкевиц, 2, Беднарек, 86