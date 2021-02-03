Англия

Наставник "красных дьяволов" проанализировал игру своих подопечных в матче с Саутгемптоном.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер прокомментировал сокрушительную победу своей команды в матче 22-го тура АПЛ над Саутгемптоном (9:0).

"Ближе к концу матча было принято странное решение, из-за которого они остались вдевятером. Это правило, которое нужно отменить. Второй момент — это когда игру продолжили после офсайда, из-за чего пострадал Ван-Биссака — такое правило нужно менять.

Тем не менее, было здорово провести такую игру. Когда у них произошло первое удаление, то именно от нас зависело когда мы забьем первый мяч. В перерыве я сказал, что бы парни играли в свою игру правильно и без ошибок. и тогда у нас будут моменты.

Мы должны использовать все свои шансы, будь игра открытой или закрытой. Никогда не знаешь, что может стать решающим фактором. Мы это знаем, лучше, чем кто-либо — разница мячей может стоит вам титула, как это произошло с нами", — приводит слова Солскьяера BBC.

Ранее своими эмоциями от игры поделился наставник Саутгемптона Ральф Хазнеюттль.