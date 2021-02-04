Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В поединке 22-го тура английской Премьер-лиги Лидс Юнайтед потерпел на своем поле поражение от Эвертона с минимальным отставанием в счете.

Пусть подопечным Марсело Бьелсы и удалось забить один гол после перерыва, автором которого стал Рафинья, взятия ворот в исполнении Сигурдссона и Калверта-Льюина в первом тайме определили исход данного противостояния в пользу "ирисок".

Смотрите видео голов и обзор матча Лидс — Эвертон:



Лидс — Эвертон 1:2

Голы: Рафинья, 48 — Сигурдссон, 9, Калверт-Льюин, 41

Лидс: Меслье — , Эйлинг, Стрейк, Купер, Даллас — Клих (Робертс, 69), Филлипс, Алиоски (Эрнандес, 78), Харрисон (Элдер Кошта, 87), Рафинья — Бэмфорд.

Эвертон: Ольсен — Мина, Годфри, Холгейт, Динь — Дукуре, Сигурдссон, Андре Гомеш — Ивоби (Кинг, 87), Калверт-Льюин, Ришарлисон (Кин, 80).

Предупреждения: Харрисон, Эйлинг — Холгейт