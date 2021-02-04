Англия

Наставник "красных" высказался о поражении от "чаек" в матче чемпионата Англии.

Брайтон одержал гостевую победу над Ливерпулем в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги благодаря единственному голу Альсате. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп поделился эмоциями после данного противостояния, которое завершилось не в пользу его команды.

"Мы играли против действительно хорошего соперника, в этом нет никаких сомнений, при этом сами выглядели морально несвежими. Брайтон заслужил эту победу. Мы хотели выступить лучше и убедительнее, но слишком часто теряли мяч в многообещающих атаках. Я знаю, что парни способны доставлять мяч из точки А в точку Б, но сегодня точка Б оказалась недоступной".

"Брайтон — это команда, которая играет в футбол. У нас была тяжелая неделя. Каждый игрок Ливерпуля способен играть лучше, чем в этом матче. Это не потому, что они не хотели продемонстрировать это. Причина в чем-то другом".

"Если мы идем на неоправданный риск, мы теряем свой ритм. Это привело к тому, что Брайтон обыграл Ливерпуль и сделал это абсолютно заслужено", — заявил Юрген Клопп в послематчевом комментарии.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Ливерпуль — Брайтон вы можете на Football.ua.

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