Англия

В стане "красных" высокая конкуренция, которая мешала развитию японца.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал уход в аренду нападающего Такуми Минамино в Саутгемптон до конца нынешнего сезона.

"Когда Саутгемптон обратился к нам, мы не сказали "нет, шансов нет". Мы много об этом думали и мы понимаем. что Такуми — это невероятно хороший игрок и мы просто не дали ему достаточно шансов.

На то были различные причины. Иногда мы предпочитали игрока покрупнее из-за стандартов, потому что он недостаточно высок. Такого рода вещи определяют, почему играет один, а не другой. У нас много проблем в защите, но в нападении у нас действительно много хороших футболистов.

Было много клубов, куда я думал отправить Такуми, что это имело смысл и Саутгемптон был лучшим вариантом. Там у него будет 17 матчей. Если Такуми останется в форме и будет здоров, он с большой вероятностью может провести все 17 игр, что поможет всем, как Саутгемптону, так и нам самим.

Единственное чего не хватало Такуми — это несколько сыгранных игр подряд. Здесь это было сделать сложно. Я бы хотел его оставить, но в конце концов Такуми — это долгосрочный проект и он всегда был таким. Мы видим большой потенциал в нем, поэтому его аренда оправдана. Надеюсь, он вернется с другим мышлением и другим уровнем уверенности", — приводит слова Клоппа METRO.

Минамино перебрался в Ливерпуль зимой 2020 года и за это время отыграл 31 матч, в которых забил четыре мяча.