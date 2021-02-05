Англия

Наставник Челси высказался о победе над Тоттенхэмом в матче чемпионата Англии.

Тоттенхэм потерпел минимальное поражение от Челси в рамках центрального поединка 22-го тура английской Премьер-лиги благодаря реализованному пенальти в исполнении Жоржиньо. Главный тренер "пенсионеров" Томас Тухель подвел итоги данного противостояния в послематчевом комментарии для телеканала BT Sport.

О положительных и отрицательных моментах игры:

"Мы очень довольны результатом. Это был очередной трудный матч против сильного соперника, но мы выступили очень хорошо и неплохо контролировали игру в первом тайме. После перерыва мы стали меньше владеть мячом и дистанции при передачах были слишком большими".

"Если вы играете против сильной команды, вы должны признать, что есть моменты, которые вы должны перетерпеть. Мы защищались очень активно и смело, отчаянно искали возможность забить второй гол, так как это могло бы убить игру. В целом, я доволен духом и действиями в обороне. Очень солидная командная игра и заслуженная победа".

О последних результатах Челси:

"Дело не в моей методике. Я доволен отношением команды, ее потенциалом. Они прекрасные и открытые ребята, у которых хорошие взаимоотношения в коллективе. Приятно быть рядом с ними. Нас много поддерживали внутри клуба. Это было быстрое начало, но легкое, потому что я чувствую себя желанным гостем в Челси".

О травме и вынужденной замене Тиаго Силвы в первом тайме:

"Я видел Тиаго с большим медицинским бандажом, но нам нужно подождать. Весьма тревожно, потому что это мышечная травма".