Англия

Бельгиец не может проявить себя в Мадриде.

Лондонский Челси хочет вернуть Эдена Азара из мадридского Реала в летнее трансферное окно.

По информации Defensa Central, боссы "пенсионеров" надеяться, что в Лондоне Азар сможет набрать прежние кондиции и вновь станет лидером клуба.

Также сообщается, что лондонцы не готовы платить за 30-летнего бельгийца больше 40-50 миллионов евро.

Напомним, Азар перебрался в Реал летом 2019 года за 100 миллионов евро из Челси.

В текущем сезоне на счету бельгийца 12 матчей за "галактикос" во всех турнирах, в которых он трижды поражал ворота соперников.

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