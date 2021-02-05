Француз получил свою награду.
Поль Погба, Getty Images
05 февраля 2021, 14:48
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба признан лучшим игроком клуба в январе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В декабре лучшим футболистом Юнайтед стал португальский хавбек Бруну Фернандеш.
Отметим, что в январе на счету Поля Погба восемь матчей за "красных дьяволов", в которых он забил два гола.
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