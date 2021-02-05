Англия

Аргентинского защитника никто не информировал о том, что он стал свободным агентом.

Известие о том, что он больше не входит в планы Манчестер Юнайтед, не стало сюрпризом для Маркуса Рохо, но сообщить футболисту о том, что ему предоставят статус свободного агента, никто из руководства не удосужился — утверждает ESPN.

Аргентинец узнал об этом из соцсетей, растиражировавших слова главного тренера МЮ Оле-Гуннара Солскьяера на предматчевой пресс-конференции.

После того, как контракт был расторгнут официально, 30-летний Рохо 2 февраля на правах свободного агента присоединился к Бока Хуниорс.

Защитник национальной сборной Аргентины (61 матч, 3 гола) выступал за Эстудиантес (54 матча во всех турнирах, 4 гола), Спартак М (17, 1) Спортинг Л (61, 6) и Манчестер Юнайтед (122, 2).

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