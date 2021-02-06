Финальный свисток зафиксировал ничью.
Бернли - Брайтон, Getty Images
06 февраля 2021, 19:03
Завершился поединок 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором Бернли сошелся в домашнем противостоянии с Брайтоном.
Команды обменялись забитыми мячами, однако выявить сильнейшего им не удалось несмотря на то, что до этого матча Брайтон обыграл как Тоттенхэм, так и Ливерпуль.
Бернли — Брайтон 1:1
Голы: Гудмундссон, 53 — Данк, 36
Бернли: Поуп, Лоутон, Питерс, Тарковски, Ми, Вествуд, Корк, Гудмундссон, Макнил, Барнс, Выдра.
Брайтон: Санчес, Берн, Уайт, Уэбстер (Лаллана, 75), Велтман, Биссума, Гросс, Мак Аллистер, Данк, Мопе (Троссард, 62), Коннолли (Уэлбек, 62).
Предупреждения: Ми, Гудмундссон.