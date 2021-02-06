Англия

Финальный свисток зафиксировал ничью.

Завершился поединок 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором Бернли сошелся в домашнем противостоянии с Брайтоном.

Команды обменялись забитыми мячами, однако выявить сильнейшего им не удалось несмотря на то, что до этого матча Брайтон обыграл как Тоттенхэм, так и Ливерпуль.

Бернли — Брайтон 1:1

Голы: Гудмундссон, 53 — Данк, 36

Бернли: Поуп, Лоутон, Питерс, Тарковски, Ми, Вествуд, Корк, Гудмундссон, Макнил, Барнс, Выдра.

Брайтон: Санчес, Берн, Уайт, Уэбстер (Лаллана, 75), Велтман, Биссума, Гросс, Мак Аллистер, Данк, Мопе (Троссард, 62), Коннолли (Уэлбек, 62).

Предупреждения: Ми, Гудмундссон.