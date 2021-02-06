Англия

Англичанин отметился голом в ворота Саутгемптона в своем первом матче за "сорок".

В поединке 23-го тура английской Премьер-лиги Ньюкасл одержал победу над Саутгемптоном со счетом 3:2.

Одним из героев этой встречи стал полузащитник Джо Уиллок, который отметился взятием ворот соперника в своем дебютном матче за "молотобойцев".

Стоит отметить, что англичанин, права на которого принадлежат Арсеналу, стал вторым самым молодым игроком в истории Ньюкасла (21 год и 170 дней), которому удалось записать на свой счет гол в поединке АПЛ в своем дебюте за "сорок".

Самым же молодым футболистом Ньюкасла по данному показателю является Мэттью Лонгстафф (19 лет и 199 дней).