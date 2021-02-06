Англия

"Красные дьяволы" нацелились на сербского защитника.

Манчестер Юнайтед возглавил гонку за сербским защитником Фиорентины Николой Миленковичем, сообщает La Repubblica.

Источник утверждает, что за футболистом следят ведущие клубы Англии и Италии, рассматривая его в качестве альтернативы Дайоту Упамекано.

Действующий контракт Миленковича с Фиорентиной рассчитан до июня 2022 года.

Напомним, что ранее за Николу Миленковича Милан предложил 30 миллионов евро.

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