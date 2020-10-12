Италия

"Россонери" хотят провести трансфер сербского защитника.

Милан попытается подписать защитника Фиорентины Николу Миленковича в ближайшее зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

"Россонери" пытались оформить сделку по сербу этим летом, но не смогли удовлетворить финансовые запросы "фиалок", которые просили 40 миллионов евро.

Милан надеется, что отказ Николы Миленковича продлевать соглашение с Фиорентиной поможет договориться.

Напомним, что летом за защитника 25 миллионов евро предлагал Вест Хэм.