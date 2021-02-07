Англия

Лондонский клуб требует восстановления справедливости.

В компенсированное время поединка между Фулхэмом и Вест Хэмом в рамках 23-го тура английской Премьер-лиги (0:0) центральный защитник "молотобойцев" Томаш Соучек был удален якобы за отмашку от форварда соперников Александара Митровича во время подготовки подачи со штрафного.

Как показал повтор на системе VAR, касания между рукой футболист "железных" и лицом игрока "дачников" не было и вовсе, но, по мнению арбитра Майкла Дина, игрок гостей заслуживал прямой красной карточки за этот эпизод.

В социальных сетях поднялся шквал негодования относительно данного эпизода, а самого рефери в скором времени окрестили как такового, который показал наибольшее количество красных карточек, согласно сводной статистике текущего сезона.

Руководство Вест Хэма решило не молчать в данной ситуации, поэтому клубом было отправлено уведомление в адрес Футбольной ассоциации Англии с просьбой отменить красную карточку для чешского защитника.

Теперь, данная апелляция будет рассматриваться независимой регулирующей комиссией Футбольной ассоциации.

Отметим, что правовым прецедентом для данной истории могла стать реакция дисциплинарного комитета на арбитраж Дина в матче Манчестер Юнайтед — Саутгемптон, после которого одну из красных карточек игроку "святых" пришлось отменять в футбольных кабинетах.

К слову, после данного инцидента команда Ральфа Хазенхюттля попросила больше не назначать арбитра Дина на матчи с ее участием.