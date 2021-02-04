Англия

Клуб оказался крайне разочарован результатами своих последних встреч.

В двух предыдущих турах в рамках английской Премьер-лиги Саутгемптон потерпел два поражения, одно из которых — от Манчестер Юнайтед (0:9) — нанесло болезненный по репутации клуба.

При этом, клуб видит в качестве одной из причин неудачных результатов в предыдущих играх судейские ошибки со стороны арбитров Майка Дина и Ли Мэйсон.

Матче Саутгемптона против Астон Виллы (0:1) в минувший футбольный уик-энд Мэйсон работал в качестве главного арбитра, а за VAR отвечал Дин. Саутгемптон в той игре рассчитывал на получение права исполнить пенальти на старте поединка, после попадания мяча в руку защитнику гостей Мэтти Кэшу, но даже на просмотре повтора ответственные арбитры не увидели поводов назначить одиннадцатиметровый.

К тому же, VAR в конце матча оставил без гола нападающего "святых" Дэнни Ингза из-за незначительного офсайда.

В поединке против Манчестер Юнайтед также была назначена данная пара арбитров, но при этом Дин и Мэйсон поменялись ролями. Матч, по итогу, отметился не только феноменальным количеством забитых мячей, но и неоднозначными решениями рефери. Защитник Саутгемптона Александр Янкевиц получил прямую красную карточку уже на 82-й секунде встречи за фол против Скотта Мактоминея, а форвард Че Адамс был лишен забитого мяча в результате офсайда на 53-й минуте, когда счет стал уже 4:0 в пользу Юнайтед.

Вдобавок, на 86-й минуте защитник Ян Беднарек получил прямую красную карточку за якобы фол против Мартиаля внутри собственной штрафной, который даже на повторе разглядеть было достаточно сложно.

Как сообщает издание Daily Mail, Саутгемптон в ближайшее время настроен провести переговоры Советом официальных лиц матча (PGMOL) относительно возможного запрета назначения данной пары рефери на поединки команды в ближайшие месяцы.

Уйти от продления серии из трех поражений кряду Саутгемптон может в ближайшей гостевой игре против Ньюкасла, которая состоится 6 февраля.