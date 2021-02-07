Англия

Тренер "красных" оценил игру команды.

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп прокомментировал поражение от Манчестер Сити (1:4).

"Сегодня была действительно хорошая игра, но мы допустили кучу ошибок. В каждой игре, когда вы делаете такие ошибки, очень вероятно, что вы пропустите голы. Я думаю, легко согласиться с тем, что первая половина была действительно хорошей. Две команды старались создать проблемы друг для друга, и мне нравится многое, что я видел в игре.

Они вышли на второй тайм и полностью поменяли свою игру. Мы же недостаточно двигались в центре поля. Забили свой гол, и в тот момент было возможно, что игра пойдет по нашему сценарию, но Алиссон допустил две серьезные ошибки, а затем произошла абсолютно гениальная ситуация от Фила Фодена".

"Мне понравился футбол, в который мы играли. Очень трудно объяснить, что мы проиграли 4: 1. Я много чего хочу увидеть в следующей игре. Игра была достаточно хорошей, по крайней мере, для ничьей, и все. Нам просто нужно продолжать. Мы сделаем это. Это не лучший момент в нашей жизни, мы должны бороться, но мы также должны играть", — сказал Клопп.

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