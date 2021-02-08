Англия

Немецкий защитник отличился курьезом.

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги лондонский Челси отправился на гостевой поединок против Шеффилд Юнайтед, в котором футболисты "синих" по итогу сумели отличиться тремя забитыми мячами, однако счет на табло был зафиксирован лишь 2:1 в пользу коллектива Томаса Тухеля.

Подобное стало возможным благодаря результативному удару по своим воротам от немецкого центрального защитника "пенсионеров" Антонио Рюдигера, который на 54-й минуте не сумел найти общий язык с голкипером Эдуардом Менди.



В конечном итоге, Челси от потери очков спас точный удар Жоржиньо с пенальти уже через четыре минуты.

Лондонский клуб добился третьей победы в четырех сыгранных поединках под руководством немецкого наставника, сумев при этом подняться на пятую строчку турнирной таблицы. Свой следующий матч "синие" сыграют дома против Ньюкасла.