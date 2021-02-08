Англия

Аргентинский форвард хочет знать планы руководства "горожан".

Манчестер Сити еще не начинал переговоры с нападающим Серхио Агуэро по поводу нового контракта. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орштейн.

По информации источника, стороны не спешат с переговорами. несмотря на то, что контракт 32-летнего аргентинца заканчивается летом 2021 года.

Сам футболист еще не знает. где продолжит свою карьеру, но он сперва хочет узнать планы руководства "горожан" на будущее, после чего будет принимать решение.

В нынешнем сезоне Агуэро провел всего лишь девять поединков, в которых забил два мяча. Футболист сперва восстанавливался после травмы, а затем заболел коронавирусом.