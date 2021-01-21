Англия

Форвард "горожан" в придачу к травме получил положительный тест на COVID-19.

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро заразился коронавирусом.

"После тесного контакта с заразившимся я самоизолировался и последний тест на коронавирус, который я сдал, оказался положительным.

У меня были некоторые симптомы, и я выполняю предписания врача для выздоровления. Будь осторожны!", – написал аргентинец в своем Twitter.

Агуэро пропустил пропустил пять последних матчей "горожан" в связи с травмой колена.

Ранее сообщалось, что в лиссабонской Бенфике зафиксирована вспышка коронавируса.