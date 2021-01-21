Форвард "горожан" в придачу к травме получил положительный тест на COVID-19.
Серхио Агуэро, Getty Images
21 января 2021, 17:33
Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро заразился коронавирусом.
"После тесного контакта с заразившимся я самоизолировался и последний тест на коронавирус, который я сдал, оказался положительным.
У меня были некоторые симптомы, и я выполняю предписания врача для выздоровления. Будь осторожны!", – написал аргентинец в своем Twitter.
Агуэро пропустил пропустил пять последних матчей "горожан" в связи с травмой колена.
Ранее сообщалось, что в лиссабонской Бенфике зафиксирована вспышка коронавируса.