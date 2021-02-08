Англия

Мерсисайдцы по-прежнему интересуются защитником Интера.

Ливерпуль по-прежнему заинтересован в подписании защитника Интера Милана Шкриниара, сообщает Tuttomercatoweb.

Важным фактором в этом переходе может стать личная заинтересованность Юргена Клоппа в словацком защитнике.

Текущее соглашение Интера с Миланом Шкриниаром рассчитано до лета 2023-го года. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

Напомним, что ранее к словацкому защитнику интерес проявлял другой представить чемпионата Англии — Тоттенхэм.