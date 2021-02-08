Мерсисайдцы по-прежнему интересуются защитником Интера.
Милан Шкриниар, getty images
08 февраля 2021, 18:57
Ливерпуль по-прежнему заинтересован в подписании защитника Интера Милана Шкриниара, сообщает Tuttomercatoweb.
Важным фактором в этом переходе может стать личная заинтересованность Юргена Клоппа в словацком защитнике.
Текущее соглашение Интера с Миланом Шкриниаром рассчитано до лета 2023-го года. Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.
Напомним, что ранее к словацкому защитнику интерес проявлял другой представить чемпионата Англии — Тоттенхэм.