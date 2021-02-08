Англия

"Горожане" хотят заполучить аргентинского нападающего.

Манчестер Сити не потерял интерес к Лионелю Месси, которого можно будет заполучить на правах свободного агента, сообщает ESPN.

Источник утверждает, что "горожане" собираются сделать предложение аргентинцу в марте или апреле.

Действующий контракт капитана Барселоны с клубом истекает 30 июня 2021, а по правилам ФИФА за полгода до завершения нынешнего соглашения любой игрок может официально начинать поиски нового места трудоустройства.

Напомним, что на аргентинца также претендует гранд французского футбола — Пари Сен-Жермен.