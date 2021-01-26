Франция

Аргентинец, похоже, окажется во Франции.

Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси близок к переходу во французский ПСЖ.

По информации Todofichajes, аргентинец из всех возможных вариантов рассматривает лишь парижан, так как не против воссоединиться со своим другом Неймаром.

Сообщается, что контракт с Месси будет подписан до конца текущего сезона. Этот трансфер принесет французскому клубу значительный доход в виде маркетинга и рекламы и для них выгоднее, чтобы Месси переехал в Париж уже зимой.

Отметим, что уже стало известно, что аргентинец вместе со своей семьей начал изучение французского языка.

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