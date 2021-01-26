Аргентинец, похоже, окажется во Франции.
Лионель Месси, Getty Images
26 января 2021, 18:14
Нападающий каталонской Барселоны Лионель Месси близок к переходу во французский ПСЖ.
По информации Todofichajes, аргентинец из всех возможных вариантов рассматривает лишь парижан, так как не против воссоединиться со своим другом Неймаром.
Сообщается, что контракт с Месси будет подписан до конца текущего сезона. Этот трансфер принесет французскому клубу значительный доход в виде маркетинга и рекламы и для них выгоднее, чтобы Месси переехал в Париж уже зимой.
Отметим, что уже стало известно, что аргентинец вместе со своей семьей начал изучение французского языка.
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