Испания

До рекорда аргентинскому форварду не хватает лишь одного гола.

В поединке 22-го тура испанской Ла Лиги Барселона в гостях минимально обыграла Бетис со счетом 3:2.

В этой встрече капитан команды — аргентинский форвард Лионель Месси вышел на поле на 57-й минуте, а уже на 59-й поразил ворота соперника.

По информации MisterChip, аргентинец забил свой 27-й гол после выхода на замену в матчах Ла Лиги. По этому показателю Месси сравнялся с Оскаром де Паулой.

Лидирует в этом списке Хулио Салинас, на счету которого 28 забитых мячей.