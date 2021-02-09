Валлийский полузащитник может вновь выступать в АПЛ.
Аарон Рэмси, фото getty images
09 февраля 2021, 01:28
Тоттенхэм рассматривает возможность подписания Аарона Рэмси из Ювентуса, сообщает портал TodoFichajes.
Источник утверждает, что лондонский клуб готов заплатить за валлийского полузащитника порядка 18 миллионов евро.
Аарон Рэмси в текущем сезоне провел 20 поединков, в которых отметился двумя забитыми голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что во время прошлого летнего трансферного окна Андреа Пирло не собирался отпускать валлийца в другую команду.