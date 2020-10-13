Лига наций

Полузащитник Аарон Рэмси получил травму.

Накануне матча четвертого тура Лиги наций против Болгарии сборная Уэльса лишилась своего капитана Аарона Рэмси — сообщает ВВС.

У полузащитника травма, и в Болгарию он со сборной, как и еще один полузащитник, Дэвид Брукс, не летит.

Также отправились по своим клубам Киффер Мур Джо Моррелл, пропускающие четвертый тур Лиги наций из-за дисквалификации.

После трех туров Уэльс лидирует в группе А4 (7 очков), а Болгария занимает последнее место (1).

Характер повреждения не сообщается, но не исключено, что Рэмси не поможет Ювентусу в матче Лиги чемпионов против Динамо.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус и, скорее всего, также не сыграет в Киеве за Ювентус.