Англия

Смотрите подборку самых ярких голов элитного дивизиона английского футбола.

Английская Премьер-лига продолжает радовать нас не только яркими эмоциями от своих матчей, но и эффектными забитыми мячами.

В подборку лучших голов прошедшего месяца вошли забитые мячи в исполнении Поля Погба (Манчестер Юнайтед), Фила Фодена (Манчестер Сити), Томаша Соучека (Вест Хэм), а также многих других футболистов.

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