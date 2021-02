Руководство английской Премьер-лиги определилось с претендентами на звание лучшего тренера января 2021 года: ими стали Микель Артета (Арсенал), Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Дэвид Мойес (Вест Хэм) и Грэм Поттер (Брайтон) — сообщил официальный сайт организации.

Артета провел 5 матчей (3 победы, 2 ничьи), под его руководством Арсенал поднялся на 10 место. Манчестер Сити Гвардиолы выиграл 6 из 6 матчей и занимает 1 место. Мойес с Вест Хэмом выиграл 4 матча и потерпел 1 поражение (5 место в турнирной таблице). В активе Поттера и Брайтона 2 победы, 2 ничьи, 1 поражение и 15 место.

