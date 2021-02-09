Англия

Бывший хавбек Шахтера может перебраться в АПЛ.

Полузащитник Ювентуса Дуглас Коста, который выступает в Баварии на правах аренды, попал в сферу интересов Лидса. Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство английского клуба видит в 30-летнем бразильце потенциальную замену Рафинье, который может покинуть Лидс предстоящим летом.

Соглашение бывшего игрока Шахтера со "старой синьорой" рассчитано до лета 2022 года.

В нынешнем сезоне Коста провел 19 поединков, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.