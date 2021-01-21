Германия

Бразильцу сложно дается конкуренция в атакующей линии Баварии.

Как стало известно британскому изданию The Telegraph, Вулверхэмптон проявляет предметный интерес к возможности подписания бразильского нападающего Дугласа Косты, который в данный момент выступает в мюнхенской Баварии в качестве арендованного у туринского Ювентуса футболиста.

Экс-игрок донецкого Шахтера не сумел должным образом закрепиться в составе "Старой Синьоры", поэтому отправился в Мюнхен с надеждой на получение игровой практики, однако конкурентная борьба против Лероя Сане, Сержа Гнабри и Кингсли Комана оказалась для него непосильной.

В итоге, в новом сезоне Коста выходил на футбольное поле в футболке Баварии лишь в 19 поединках (644 минуты), оформив при этом один забитый мяч и три результативные передачи.

По истечению срока аренды в Мюнхене летом 2021 года, бразилец вернется в Турин, где у него останется еще один год полноценного контракта с "зебрами".

Текущая трансферная стоимость Дугласа Косты, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 млн евро.

Следующий матч Баварии, в котором может принять участие нападающий, состоится в воскресенье, 24 января, когда мюнхенский клуб сыграет в гостях против гельзенкирхенского Шальке.