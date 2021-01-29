Дуглас Коста может продолжить карьеру в Милане.
Дуглас Коста, Getty Images
29 января 2021, 12:22
Милан отправил запрос Ювентусу по поводу возможного трансфера Дугласа Косты — утверждает Tuttosport.
Ювентус, которому бразилец принадлежит до 30 июня 2022 года, отправил его на сезон-2020/21 в аренду в Баварию, однако там правый вингер провел на поле всего 654 минуты во всех турнирах (1 гол). При этом чемпионы Германии сразу заявили, что не рассматривают вариант с выкупом 30-летнего футболиста.
Милан готов рассмотреть вариант аренды Дугласа Косты в январе с последующим выкупом летом 2021 года.
Если вариант с Дугласом Костой не удастся, Милан подпишет летом 2021 года в качестве свободного агента вингера Флориана Товена, чей контракт с Марселем истекает по окончании сезона-2020/21.
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