Италия

Дуглас Коста может продолжить карьеру в Милане.

Милан отправил запрос Ювентусу по поводу возможного трансфера Дугласа Косты — утверждает Tuttosport.

Ювентус, которому бразилец принадлежит до 30 июня 2022 года, отправил его на сезон-2020/21 в аренду в Баварию, однако там правый вингер провел на поле всего 654 минуты во всех турнирах (1 гол). При этом чемпионы Германии сразу заявили, что не рассматривают вариант с выкупом 30-летнего футболиста.

Милан готов рассмотреть вариант аренды Дугласа Косты в январе с последующим выкупом летом 2021 года.

Если вариант с Дугласом Костой не удастся, Милан подпишет летом 2021 года в качестве свободного агента вингера Флориана Товена, чей контракт с Марселем истекает по окончании сезона-2020/21.

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