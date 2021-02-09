Англия

Голы Сарриджа и Станисласа позволил "вишням" пробиться в четвертьфинал турнира.

В поединке 1/8 финала Кубка Англии Бернли принимал на своем поле Борнмут, который ведет непосредственную борьбу за возвращение в английскую Премьер-лигу по итогам текущего сезона Чемпионшипа.

Победителя данного противостояния определили безответные голы Сэма Сарриджа и Джуниора Станисласа, которые позволили "вишням" пробиться в следующую стадию Кубка Англии, а Бернли, в свою очередь, завершить участие в турнире.

Бернли — Борнмут 0:2

Гол: Сарридж, 21, Станислас, 88 (пен.)