Англия

Защитник "красных дьяволов" высказался о своем клубе после прохода в следующий раунд Кубка Англии.

Защитник Манчестер Юнайтед Харри Магуайр высказался о жажде трофеев после победы над Вест Хэмом в поединке Кубка Англии.

"Мы чувствовали себя комфортно на поле, я чувствовал, что в первом тайме мы играли интенсивно и доминировали в игре, играли на своей половине и имели достаточно моментов.

В предыдущем сезоне было обидно проиграть в полуфинале, но Манчестер Юнайтед обязан брать трофеи. Мы требуем этого друг от друга. ​

Для нынешнего Манчестер Юнайтед крайне важно начать выигрывать трофеи. Это важно как для клуба, так и для болельщиков", – цитирует Магуайра официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Напомним, что в результате победы над Вест Хэмом Манчестер Юнайтед повторил клубный рекорд в Кубке Англии 110-летней давности.

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