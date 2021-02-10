Англия

"Красные дьяволы" выиграли девятый подряд домашний матч в рамках Кубка Англии.

Манчестер Юнайтед в матче 1/8 финала Кубка Англии смог минимально обыграть Вест Хэм, благодаря голу Скотта Мактоминея на 97-й минуте в дополнительное время.

Таким образом, "красные дьяволы" одержали девятую победу кряду в домашних поединках Кубка Англии.

По информации OptaJoe, МЮ смог повторить клубный рекорд, который был установлен между 1908 и 1912 годами. Также отмечается, что в 1909 году МЮ впервые стал обладателем Кубка Англии.

Ранее сообщалось, что украинец Андрей Ярмоленко стал одним из худших игроков в матче против МЮ по версии WhoScored.