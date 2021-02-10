"Красные дьяволы" выиграли девятый подряд домашний матч в рамках Кубка Англии.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ВЕСТ ХМ, ФОТО GETTY IMAGES
10 февраля 2021, 09:16
Манчестер Юнайтед в матче 1/8 финала Кубка Англии смог минимально обыграть Вест Хэм, благодаря голу Скотта Мактоминея на 97-й минуте в дополнительное время.
Таким образом, "красные дьяволы" одержали девятую победу кряду в домашних поединках Кубка Англии.
По информации OptaJoe, МЮ смог повторить клубный рекорд, который был установлен между 1908 и 1912 годами. Также отмечается, что в 1909 году МЮ впервые стал обладателем Кубка Англии.
Ранее сообщалось, что украинец Андрей Ярмоленко стал одним из худших игроков в матче против МЮ по версии WhoScored.