Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Кубка Англии.

В поединке 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед на своем стадионе Олд Траффорд минимально обыграл Вест Хэм со счетом 1:0.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей. Единственный и победный гол был забит на 97-й минуте в дополнительное время, а его автором стал Скотт Мактоминей.

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча:

Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 1:0

Гол: Мактоминей, 97

Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака (Уильямс, 91), Линделеф, Магуайр, Теллес (Шоу, 91) — Матич (Мактоминей, 73), Фред — Гринвуд (Кавани, 86), ван де Беек (Фернандеш, 73), Рашфорд — Мартиаль

Вест Хэм: Фабьянски — Цоуфал, Доусон, Огбонна (Диоп, 16, Фредерикс, 46)), Крессвелл — Райс, Нобл, Соучек — Форналс (Бенрахма, 88), Боуэн (Джонсон, 46) — Ярмоленко (Одубеко, 54, Лансини, 112)