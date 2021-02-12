Англия

Немецкий тренер прокомментировал победу своей команды в Кубке Англии.

В поединке 1/8 финала Кубка Англии Челси отправился в гости к Барнсли и добыл непростую победу с минимальным счетом.

Томас Тухель рад, что его команде удалось выиграть, но понимает, что матч был не из лучших для его команды.

"Буду честен, после финального свистка я вздохнул с облегчением. Тем не менее, мы можем не анализировать матч, поскольку сделано главное. Мы в четвертьфинале, и точка.



Безусловно, мы можем играть лучше. Это был наш не лучший матч. Сегодня нам было сложно справляться с трудностями.



Мы испытывали проблемы с выходом из-под прессинга и были вынуждены произвести перестановки в перерыве. Изменение схемы помогло нам улучшить игру во втором тайме.



До гола мы играли очень хорошо, однако затем соперник не побоялся рисковать и действовать агрессивно. У нас были проблемы с отборами и отскоками, из-за чего в концовке матча мы действовали слишком глубоко на своей половине поля", — приводит слова Тухеля официальный сайт "синих".

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Барнсли — Челси.