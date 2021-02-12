Англия

"Красные дьяволы" вновь попытаются подписать вингера дортмундцев.

Манчестер Юнайтед попытается подписать Джейдона Санчо в ближайшее летнее трансферное окно.

Как сообщает Eurosport, "красные дьяволы" откроют переговоры предложением в размере 50 миллионов фунтов.

Отметим, что прошлым летом дортмундцы требовали за английского вингера порядка 100 миллионов фунтов, но теперь готовы идти на уступки из-за финансовых проблем.

Джейдон Санчо в текущем сезоне провел 26 поединков за немецкую команду, отметившись восемью голами и 13 ассистами.

Напомним, что Боруссия Д согласится продать несколько ключевых игроков, если не выйдет в Лигу чемпионов.