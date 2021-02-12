Германия

Дортмундцы будут вынуждены продавать игроков, если не квалифицируются в следующий розыгрыш еврокубка.

Руководство Боруссии Д понимает, что клубу необходимо будет отпустить несколько ключевых футболистов, если не удастся квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Как сообщает журналист Константин Экнер, рассматривается уход Джейдона Санчо, Джованни Рейны и Рафаэля Геррейру.

После 20 туров Боруссия Д набрала 32 очка и находится на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги, отставая от четвертого на четыре балла.

Напомним, что Боруссия Д не собирается продавать Холанда даже в случае невыхода в Лигу чемпионов.