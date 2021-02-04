Германия

Прошлым летом футболист мог перебраться в Манчестер Юнайтед.

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо сможет покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mirror, ссылаясь на SportBild.

По информации источника, немецкий клуб готов снизить цену за 20-летнего англичанина, за которого ранее он требовал около 120 миллионов фунтов стерлингов.

Однако теперь "шмели" готовы рассмотреть предложения от клубов в районе 100 млн фунтов стерлингов. Всему виной финансовые убытки и дальнейшие потери клуба из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что прошлым летом футболист мог перебраться в Манчестер Юнайтед, но "шмели" отклонили предложения англичан в размере 93 млн фунтов стерлингов.

Контракт Санчо с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 13 ассистов.