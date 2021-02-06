Англия

Боруссия Д готова продать его за сумму около 100 миллионов евро.

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Sport1.

По информации источника, 20-летний англичанин попал в сферу интересов еще одного гранда АПЛ — Челси.

Другим заинтересованным кандидатом на игрока является Манчестер Юнайтед, который пытался подписать англичанина прошлым летом, но получил отказ от "шмелей". За него немецкий клуб требовал 120 миллионов евро.

Руководство Боруссии смирилось с тем, что Санчо покинет клуб предстоящим летом, из-за чего согласилось снизить цену на футболиста. Контракт Джейдона с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне Санчо провел 25 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 13 ассистов.