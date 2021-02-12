Другое

Наставник "канониров" высказался о критике в социальных сетях.

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал волну оскорблений в интернете в адрес судей, футболистов и тренеров в АПЛ.

"Все этому подвержены. Это влияет гораздо больше, когда оскорбляют семью. Клуб был в курсе и пытался что-то сделать. В ближайшее время это не закончится, это понятно, но мы хотим сделать что-то в перспективе.

Это часть работы, я не единственный, кто страдает от подобного. Когда ты побеждаешь, все прекрасно, ты невероятен, ты лучший тренер. Когда ты проигрываешь, все наоборот, и это неприятно. Когда дело касается меня лично, я могу принять это, но когда вовлекают семью – это совсем другая история.

Мы должны поддержать его [Майка Дина] и поддержать судей, у них сейчас чрезвычайно сложное положение. Они стараются изо всех сил", — приводит слова Артеты Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Саутгемптон просит не допускать двух арбитров к своим матчам в АПЛ.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.