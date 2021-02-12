Наставник "канониров" высказался о критике в социальных сетях.
Микель Артета, Getty Images
12 февраля 2021, 21:00
Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал волну оскорблений в интернете в адрес судей, футболистов и тренеров в АПЛ.
"Все этому подвержены. Это влияет гораздо больше, когда оскорбляют семью. Клуб был в курсе и пытался что-то сделать. В ближайшее время это не закончится, это понятно, но мы хотим сделать что-то в перспективе.
Это часть работы, я не единственный, кто страдает от подобного. Когда ты побеждаешь, все прекрасно, ты невероятен, ты лучший тренер. Когда ты проигрываешь, все наоборот, и это неприятно. Когда дело касается меня лично, я могу принять это, но когда вовлекают семью – это совсем другая история.
Мы должны поддержать его [Майка Дина] и поддержать судей, у них сейчас чрезвычайно сложное положение. Они стараются изо всех сил", — приводит слова Артеты Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Саутгемптон просит не допускать двух арбитров к своим матчам в АПЛ.
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