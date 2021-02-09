Англия

В адрес рефери начали поступать серьезные угрозы от недовольных его работой фантов.

Арбитр английской Премьер-лиги Майк Дин в последнее время стал наиболее ненавистной персоной в "элитном" дивизионе своей страны. Ошибочные решения данного рефери, некоторые из которых пришлось отменять постфактум, спровоцировали недовольство отдельных клубов, к которому подключились наиболее активные фанаты.

Серьезный уровень общественного резонанса породил волну неадекватной ненависти к Дину, в результате чего тот, как сообщает всемирно известный ресурс The Athletic, принял решение отказаться от работы на матчах 24-го тура национального первенства.

Майкл также обратился с доказательствами угроз жизни для него и его близких в отделение полиции, приложив соответствующее заявление и доказательства.

Отметим, что с игры в рамках 1/8 финала Кубка Англии между Лестером и Брайтоном, которая запланирована на 10 февраля, служитель Фемиды свою кандидатуру снимать не стал.